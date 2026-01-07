Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Non è una semplice bandiera questa. Non sono tre semplici colori. Ognuno di essi rappresenta la storia della Patria. Ricordiamo da dove proveniamo per rendere onore alla nostra Nazione. Tanti auguri Tricolore!". Lo scrive sui social il capogruppo d FdI alla Camera Galeazzo Bignami.
Tricolore: Bignami, 'non una semplice bandiera, onore alla nostra nazione'
7 gennaio, 2026 • 09:22
