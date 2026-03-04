

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “La lezione di Antonio Catricalà continua e dimostra quanto sia stato utile al Paese, come lo è stato negli anni in cui si è speso con una dedizione esemplare, una cultura giuridica di altissimo livello e una forte passione civile”. Lo ha detto Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenendo a Roma all’incontro dedicato alla figura del giurista, promosso dall’Osservatorio sull’attività di regolazione aeroportuale e dalla Luis.

"È ormai una tradizione quella inaugurata dall’Osservatorio – ha aggiunto Letta – ed è il quinto anno che ricordiamo Catricalà grazie a questa iniziativa e alla Luiss”. Letta ha ricordato anche l’ultimo incarico ricoperto dal giurista, la presidenza di Aeroporti di Roma. “Il metodo che ha caratterizzato il suo lavoro nelle istituzioni lo ha portato anche negli aeroporti”. “Ho lavorato molti anni con lui – ha concluso – e da lui ho imparato moltissimo”.

