Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "L'unico spostamento che interessa a Salvini è il suo al Viminale ma la responsabilità è anche di Giorgia Meloni". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7 mostrando la stampata dei ritardi oggi a stazione Termini. "Meloni sarà ricordata come quella che, quando era al governo, non c'era un treno che non arrivava in ritardo".