

Trani, 13 ago. - (Adnkronos) - E' ancora trattenuto in caserma il 17enne che ha fatto delle ammissioni sulla sua responsabilità circa l'accoltellamento mortale avvenuto ieri sera in piazza Giovanni XXIII a Trani. A perdere la vita Cosimo Quagliarella, 18 anni di Andria. Il minorenne si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ricostruito la dinamica. Gli investigatori dell'Arma dei carabinieri stanno completando gli accertamenti e facendo le opportune verifiche. Secondo quanto è stato ricostruito si sono affrontati due gruppi giovani, provenienti rispettivamente da Trani e Andria. Durante la lite il 18enne è stato accoltellato ed è morto all'ospedale di Bisceglie. Sul posto all'aperto si stava tenendo una grigliata. L'arma del delitto non è stata ancora ritrovata.

