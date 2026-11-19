

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - "La libera professione infermieristica può contribuire a rafforzare il Servizio sanitario nazionale, ampliare la capacità di risposta del sistema e avvicinare le cure ai cittadini". Lo ha detto Paolo Trancassini, questore della Camera dei deputati, aprendo a Montecitorio l'VIII Giornata nazionale della libera professione infermieristica organizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

"Non dobbiamo guardare alla libera professione come a una dimensione separata dal Servizio sanitario nazionale - ha continuato Trancassini - ma come a una risorsa che, attraverso un quadro di regole chiaro e una programmazione coerente, può contribuire ad ampliare la capacità di risposta del sistema e rafforzare la prossimità delle cure". Trancassini ha richiamato inoltre la necessità di un "confronto serio sul vincolo di esclusività e sull'infermieristica convenzionata", per individuare soluzioni capaci di tenere insieme "interesse pubblico, autonomia professionale e valorizzazione" delle competenze.

"La professione infermieristica riveste un ruolo insostituibile - ha affermato Trancassini - La valorizzazione delle competenze infermieristiche non è soltanto una questione che riguarda il riconoscimento professionale: è una scelta strategica per rafforzare la sanità italiana". Infine il parlamentare ha evidenziato l'importanza di rafforzare la sanità territoriale e di fare della "casa il primo luogo di cura", avvicinando i servizi alle persone e sostenendo le famiglie, soprattutto nelle situazioni di maggiore fragilità.

