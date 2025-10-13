

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Grande soddisfazione per la netta vittoria di Eugenio Giani alle elezioni regionali. Un risultato che premia il buon governo, la serietà e la credibilità di un progetto politico capace di tenere insieme e valorizzare i territori, un tratto distintivo del lavoro portato avanti dal presidente Giani in questi anni. È una vittoria che conferma la forza e la radicata presenza del Partito democratico, il suo ruolo di guida a livello regionale e nelle comunità locali. Ma soprattutto oggi vince il campo largo, che si dimostra ancora una volta la strada giusta: un’alleanza plurale e aperta, capace di parlare al Paese reale". Così la senatrice toscana del Partito Democratico Ylenia Zambito.

"Allo stesso tempo, la bassa affluenza ci richiama a una responsabilità comune: quella di rafforzare l’esercizio democratico, di ricostruire un legame di fiducia tra cittadini e istituzioni, di far sentire a tutti che la partecipazione conta. Continueremo su questa strada, testardamente unitari, per allargare il coinvolgimento e dare forza a un progetto di Paese che metta al centro le persone, la buona amministrazione e la speranza di un’Italia migliore", conclude.

