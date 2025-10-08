

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Si può cambiare, regalare libertà alla Toscana dopo tanti anni di dominio politico della sinistra. Così come si sono vinte tante elezioni a livello comunale, città come Pisa, Grosseto, Massa, Pistoia, Siena sono governate bene dal centrodestra, è ora di dare la possibilità al centrodestra di governare anche l'intera regione Toscana. Ma serve per questo una straordinaria mobilitazione, lancio un appello a tutti i moderati di darsi da fare", "per cambiare le cose". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani in un video sui canali social del partito.

"Dobbiamo farlo per dare voce anche a tutti i moderati toscani, anche coloro che sono delusi da una sinistra che ha chiuso il capitolo del centrosinistra per fare delle scelte sempre più estreme. Pd, M5s e Avs si inseguono su posizioni di estrema sinistra, noi vogliamo dare una casa a tutti gli ex socialisti ed ex democristiani che hanno votato in buona fede per un centro del centrosinistra. Oggi il centro è Forza Italia. Vi vogliamo nella nostra casa per costruire una nuova stagione politica che veda i moderati al governo della Toscana e dell'intero paese", conclude.

