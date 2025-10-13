

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Vince la cara, vecchia affidabilità di Eugenio Giani e del suo Pd, una conferma. Crolla la Lega di Vannacci e Borghi. Astensione da paura. Nel centrosinistra bene messaggi e proposte riformiste, meno il populismo. Bene. Avanti". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.

