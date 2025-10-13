Roma, 13 ott (Adnkronos) - "Noi continuiamo a cercare di fare quello che la destra non fa, allargare, far tornare le persone a votare e partecipare". Lo ha detto Elly Schlein parlando del voto in Toscana.
Toscana: Schlein, 'cerchiamo di far tornare le persone a votare e partecipare'
13 ottobre, 2025 • 17:03
