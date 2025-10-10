

Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Chi sa far di conto e conosce le regole tecniche della politica regionale, inoltre, sa che comunque Giani vincerà e avrà 24 seggi. Più è forte Casa riformista, meno sono forti gli altri partner della coalizione. È un gioco matematico". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Se volete dunque che non ci sia un governo regionale troppo spenzolato a sinistra – lo dico anche ai moderati dell’altra parte – l’unica possibilità è votare casa riformista per Giani presidente. A destra non corrono per vincere ma solo per qualche posto di consigliere regionale di opposizione. Obiettivo legittimo ma ininfluente per il governo della Toscana. Chi vuole una regione riformista vota Casa riformista", aggiunge il leader di Iv.

