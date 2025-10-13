Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l’impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea". Lo scrive Matteo Renzi sui social.
**Toscana: Renzi, 'grande vittoria Giani, Casa Riformista proprio bella idea'**
13 ottobre, 2025 • 15:03
