Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Noi di Casa riformista abbiamo scelto di venire in piazza a Firenze, gli altri non sono venuti. Ma noi la piazza non la lasciamo all centrodestra qui a Firenze". Lo dice Matteo Renzi nel comizio di chiusura della campagna elettorale in Toscana.
Toscana: Renzi, 'gli altri non sono venuti, noi perchè non lasciamo a destra piazza Firenze'
10 ottobre, 2025 • 19:03
