Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Giani ha scelto di allargare la coalizione. Questo non nasce da un bisogno, qui si poteva fare anche a meno, ma nasce dalla politica", va fatto "se vogliamo costruire un'alternativa a livello nazionale". Lo dice Matteo Renzi nel comizio di chiusura della campagna elettorale in Toscana.
Toscana: Renzi, 'allargata coalizione, va fatto se vogliamo costruire alternativa'
10 ottobre, 2025 • 19:03
