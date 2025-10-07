

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - ​"Questi atti non sono manifestazioni, sono aggressioni politiche mirate che tentano di zittire una parte del Paese. Lanciare sassi, uova e petardi contro le forze dell'ordine e tentare di impedire un evento legittimo della Lega a Livorno non ha nulla a che fare con la democrazia, ma molto con l'intolleranza. È un segnale inquietante. Ci aspettiamo che l'intera sinistra condanni con chiarezza e senza se e senza ma: non si può predicare la libertà di espressione e tollerare che questa venga negata con la forza a chi non la pensa come te". Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.

