

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "I fatti di cronaca presenti sui media, che coinvolgono esponenti del Pd toscano e loro collaboratori, ci danno l'occasione per ribadire che la corsia d'emergenza si usa solo in caso di reale necessità, non per comodità personale. Un comportamento che può essere pericoloso per sé e gli altri. Così come va ribadito, anche se non dovrebbe esserci il bisogno, che le regole, fondamento della convivenza civile, e della sicurezza stradale, valgono per tutti, al di là del ruolo che si ricopre, dei partiti di appartenenza o delle conoscenze 'alte' che si hanno". Così il senatore toscano della Lega Manfredi Potenti, componente della commissione Trasporti a Palazzo Madama.

