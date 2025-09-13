

Roma, 13 set. o(Adnkronos) - “Desidero ringraziare per la disponibilità le donne e gli uomini della Federazione provinciale di Pisa che fanno parte della lista del Pd: Matteo Trapani, Alessandra Nardini, Andrea Ferrante, Catia Sparapani, Antonio Mazzeo, Catia Taddei e Gabriele Toti. A tutti loro va il nostro pieno sostegno in questa campagna elettorale in cui sarà fondamentale far valere i risultati di cinque anni di buon governo, far conoscere il progetto e il programma della ricandidatura del Presidente Eugenio Giani, far sentire la voce e le proposte del Pd”. Così in una nota il deputato e commissario della federazione Pd di Pisa, Vinicio Peluffo con cui dà il via alla campagna elettorale per le elezioni regionali toscane del prossimo 12 e 13 Ottobre.

