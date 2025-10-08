

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Irresponsabile e provocatore è chi, con lancio di bottiglie, sassi, fumogeni, violenza ha tentato di impedire un evento pubblico a Livorno alla presenza di ministri del Governo. Ci spiace per la Cgil ma non è il sindacato o Landini o i suoi compagni che possono decidere l’agibilità politica. Forse a sinistra hanno dimenticato cosa voglia dire ‘confronto’. E cosa voglia dire condannare facinorosi e violenti". Cosi la deputata toscana della Lega Tiziana Nisini.

