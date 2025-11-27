

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Le norme del Codice della strada si rispettano e ricordiamo al Pd toscano che i loro esponenti non ne sono esenti, le regole valgono anche per loro. Incluse le sanzioni sacrosante e giuste nel caso in cui, come è successo all’assessore di Giani, si usa impropriamente una corsia di emergenza quando non ci sono le condizioni di necessità. La politica dovrebbe dare il buon esempio, non certo sfruttare i ruoli pubblici ricoperti per andare in soccorso degli ‘amici’”. Così la deputata toscana della Lega Elisa Montemagni.

