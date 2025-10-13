Roma, 13 ott (Adnkronos) - "Auguri ad Eugenio Giani. Vince un modello di governo che si misura sui fatti. Vince un’idea di coalizione che è capace, da sempre, di dare voce a più sensibilità politiche”. Lo scrive sui social Enzo Maraio, segretario nazionale di ‘Avanti – Psi’.
Toscana: Maraio, 'auguri a Giani, vince modello che parla a più sensibilità'
13 ottobre, 2025 • 15:43
