

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Lo scorso gennaio, durante il congresso regionale di +Europa in Toscana, abbiamo lanciato per primi la ricandidatura del presidente uscente Eugenio Giani alla guida della Regione. Lo abbiamo fatto perché in questi anni Giani ha dimostrato non solo di essere il miglior governatore possibile per la Regione, ma anche perché ha portato avanti importanti riforme per la sua regione anche sfidando il governo nazionale. Una su tutte, la legge regionale sul fine vita". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Senza Giani, la Toscana non potrebbe oggi vantare il merito di essere la prima regione d’Italia ad aver sfidato l’ignavia del parlamento e la contrarietà della destra su questo tema. Giani ha potuto farlo anche perchè aveva il sostegno convinto di partiti come +Europa, che ritengono che l’Italia, come la Toscana, abbia bisogno di riforme, di maggiore autonomia decisionale e di serietà nell’amministrazione della cosa pubblica".

"E dalla coalizione che sostiene Giani in questa tornata elettorale deve nascere l’alleanza che sfiderà la destra alle prossime elezioni politiche, riconoscendo la spinta propulsiva delle forze come la nostra che rigettano il populismo e la demagogia, e chiedono riforme ed Europa. Noi siamo orgogliosi di sostenerlo con i nostri candidati nella lista Giani Presidente - Casa Riformista. Stasera saremo con lui a Pisa per la chiusura della campagna elettorale”.

