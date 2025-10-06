

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Roberto Vannacci oggi non ha trovato di meglio da fare che insultare due donne delle istituzioni: Linda Vanni, sindaca di Montopoli in Val d’Arno, e Alessandra Nardini, assessora regionale in Toscana. Non una critica politica, non un’idea da proporre. No. Un post squallido, sessista, che riduce due amministratrici a barzellette da caserma". "Questo è il livello del vicesegretario della Lega". Lo scrive su Facebook Marco Furfaro, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari Sociali della Camera.

“E questo dovrebbe essere un generale, un parlamentare europeo, un vicesegretario di partito, un uomo delle istituzioni? Solidarietà alla sindaca Linda Vanni e all’assessora Alessandra Nardini. La Toscana è un’altra cosa. È terra di diritti, di dignità, di uguaglianza. E tra pochi giorni darà una lezione chiara: qui il sessismo, la bassezza e la volgarità di Roberto Vannacci e della Lega non passeranno mai", conclude.

