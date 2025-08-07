

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Accogliamo con favore la decisione del Movimento 5 Stelle di verificare le condizioni per partecipare alla coalizione a sostegno di Eugenio Giani. È un segnale importante, che va nella direzione giusta: costruire un fronte largo e credibile, capace di offrire un’alternativa solida alla destra di Meloni". Così il deputato dem toscano Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale, commenta il risultato online del M5S.

"Ringrazio di cuore - conclude - Emiliano Fossi per la determinazione con cui ha portato avanti la linea unitaria indicata dalla segretaria Elly Schlein, e Eugenio Giani per la disponibilità - e la pazienza a farsi interprete di un progetto nuovo e condiviso. La Toscana ha tutte le condizioni per essere un laboratorio di avanguardia su diritti, welfare, sanità pubblica e transizione ecologica. Non solo per i cittadini toscani, ma per dimostrare a tutto il Paese che un’Italia più giusta è possibile. E che la Toscana vuole esserne l’esempio".

