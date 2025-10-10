

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “'Non è possibile avere costi altissimi degli affitti che incidono troppo sugli stipendi e colpiscono i giovani. Più diritto allo studio, più diritto alla casa' parole del candidato della destra in Toscana dai microfoni del Tg3 ieri sera: ancora un volta una fantastica propaganda dozzinale per ingannare gli elettori di questa regione". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Glielo ripeto allora - prosegue il leader di SI - per l’ennesima volta: se ci sono l’emergenza affitti e l’emergenza sfratti si deve rivolgere al suo governo e ai partiti che lo sostengono. Perché è stata la destra ad aver tagliato i fondi contro gli sfratti, e se non c’è uno straccio di investimento per l’edilizia popolare si deve rivolgere ai ministri del suo partito".

"E ancora più surreale - conclude Fratoianni - è l’invocazione di Tomasi per più fondi per il diritto allo studio: perché è il governo della destra a tagliare continuamente i fondi. Si rivolga dunque a Giorgia Meloni. Un po’ più di serietà non guasterebbe, perché vuole prendere in giro i toscani ingannandoli cosi?".

