

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Bene la vittoria di Giani in Toscana, che si è dimostrato un candidato affidabile e popolare. Il risultato decisamente positivo della Casa Riformista, inoltre, indica la strada per la costruzione di una forza che sappia unire movimenti e personalità liberali, riformiste ed europeiste e che possa incalzare innanzitutto il Pd, su temi e contenuti, per la possibile costruzione di una alleanza per l’alternativa in grado di attrarre gli elettori decisivi per battere i sovranisti Meloni e Salvini". Così il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

