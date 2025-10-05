

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Nell’ultima settimana di campagna elettorale Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno in Toscana per sostenere le candidate e i candidati di Avs alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Si legge in una nota di Avs.

Si inizia domani mattina lunedì 6 ottobre con Angelo Bonelli a Firenze, dalle 11 alle 13, in piazza Annigoni e al mercato di Sant'Ambrogio. Nel pomeriggio, alle ore 17, Bonelli sarà insieme a Nicola Fratoianni a Siena, in piazza Salimbeni (in caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà presso la Sala dei Mutilati in via Cesare Maccari, 3); i due leader nazionali di AVS continueranno il loro tour ad Arezzo, alle ore 21 alla Borsa Merci in piazza Risorgimento. Martedì 7 ottobre Bonelli e Fratoianni saranno alle ore 12 a Montemurlo (Po), al mercato in piazza della Costituzione, per poi proseguire a Pistoia alle ore 16 in piazza San Lorenzo per una punto stampa con i giornalisti e poi alle ore 16,30 in piazza San Giovanni XXIII. La giornata si concluderà a Firenze alle 18,30 presso il Caffè Letterario Le Murate con la chiusura regionale della campagna elettorale di AVS con Fratoianni, Bonelli e il candidato presidente Eugenio Giani, sarà presente anche la Sindaca di Firenze Sara Funaro.

Mercoledì 8 ottobre Bonelli sarà la mattina a Livorno alle ore 12 al Mercato Centrale in piazza Cavallotti e il pomeriggio a Marina di Massa alle ore 18 a Villa Cuturi, mentre Fratoianni sarà alle 16,30 a Bagno di Gavorrano (Gr) presso la Sala Auser di via Mameli per poi proseguire alle ore 18,30 a Piombino in Piazza Cappelletti. I due leader nazionali di AVS saranno insieme a Pisa, per concludere la giornata, alle 21,30 al Circolo Caracol in via Carlo Cattaneo. Giovedì 9 ottobre Nicola Fratoianni sarà il pomeriggio alle 15,30 a Viareggio preso il Comitato elettorale in Corso Garibaldi 7. Sempre nel pomeriggio Angelo Bonelli sarà al Circolo Arci La Pieve di Calci (Pi), mentre alle ore 17,30 Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno a Lucca a Palazzo Ducale presso la Sala Tobino. Ultima settimana con i nostri leader nazionali - affermano Dario Danti e Filiberto Zaratti, coordinatori toscani di Avs - per affermare con determinazione che stavolta votare per Avs significa scegliere una Toscana che metta al centro le energie rinnovabili, una legge per il clima, l’acqua pubblica, il reddito sociale regionale e più investimenti in scuola, diritto allo studio e sanità pubblica, una Toscana che costruisca politiche di pace contro la militarizzazione del territorio.

