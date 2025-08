Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Ieri c'è stata una riunione importante e ho voluto partecipare anche io. E' una situazione difficile perchè il M5S viene da 5 anni di opposizione a Giani, candidato sostenuto dal Pd. Per noi è un sacrificio enorme perchè abbiamo contrastato le politiche di Giani. Oggi ci viene proposto di entrare in coalizione. E dopo tantissime riunioni, ieri ho certificato con mano che nella mia comunità sono ancora dilaniati e lacerati. C'è ancora una grande frattura e l'unico modo per uscirne è un voto, un voto on line. Sono state già predisposte le procedure di voto per cui tutti gli iscritti potranno esprimersi: o in coalizione, a condizione i nostri obiettivi strategici siano recepiti dal candidato Giani anche con un accordo scritto, o andiamo da soli". Lo dice Giuseppe Conte in una diretta social.