

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "In Toscana crolla l’affluenza di quindici punti. Un dato superiore a quelli, pur rilevanti, delle altre regioni. Continuiamo ad ignorare un chiaro segnale di disaffezione al regionalismo da parte degli italiani. Così come continua a vincere chi Governa e controlla le leve di potere e influenza. Le competenze delle regioni vanno profondamente riviste. Alcune, a partire dalla sanità riportate al centro, alcune cancellate e i finanziamenti indirizzati verso i comuni". Lo scrive sui social Carlo Calenda.

