

Roma, 7 ott (Adnkronos) - "Giani mi deve spiegare cosa c’è di affidabile nel firmare un accordo con Taverna, che contraddice tutto ciò che ha detto e fatto negli ultimi anni, senza neanche disturbarsi ad avvertire i partiti che l’hanno sempre sostenuto anche quando Schlein non lo voleva candidare. Mi sembra un comportamento opportunistico, irrispettoso e poco serio". Lo dice Carlo Calenda.

