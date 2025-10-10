Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Lupi 10 anni fa era al governo. Oggi urla. Triste fine”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi replica al leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che invitava Renzi a sentire l'urlo della piazza dove si teneva l’evento di chiusura della campagna elettorale di Tomasi.
Toscana: Boschi, 'Lupi, che triste fine'
10 ottobre, 2025 • 17:43
