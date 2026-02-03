

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ho sperato fino all'ultimo che avrei sentito parole di responsabilità dal ministro Piantedosi. Ma quello che ho sentito ancora una volta mi ha completamente disilluso. E' venuto qui ancora un volta non a richiamare a unità di intenti, se non in modo ipocrito, ma per fare propaganda e strumentalizzare un fatto gravissimo". Lo dice Matteo Mauri del Pd in aula alla Camera per l'informativa del ministro Matteo Piantedosi ringraziando le forze dell'ordine tra gli applausi del gruppo dem, Elly Schlein compresa.

"Le persone si fidano delle forze dell'ordine. Non sono per nulla sicuro invece che ci si possa fidare di voi. Perchè voi usate ogni occasione per strumentalizzare persone perbene che manifestano in modo democratico, parlandone come se fossero tutti dei delinquenti. Noi siamo qui a difendere le persone che fanno vivere la democrazia e che voi invece criminalizzate come provate a farlo per intere forze politiche. E' inaccettabile".

