

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Oggi il punto è un altro, rompere con chi rompe. E devo dire che avendo fatto il Governo tutto quello che poteva fare, ora la credibilità deve recuperarla, però, la magistratura. Perché mi si deve spiegare perché un poliziotto che spara contro un criminale che lo aggredisce paventando una pistola che si ritiene vera, viene indagato e forse imputato per tentato omicidio; mentre se è il poliziotto ad essere aggredito con un martello, ripetutamente uno contro dieci, allora l'imputazione o l'indagine avviene per lesioni. Perché questo strabismo?". Lo ha affermato Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dopo l'informativa alla Camera del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli incidenti accaduti sabato scorso a Torino.

"Non possiamo far passare questo messaggio, non possiamo. Noi -ha affermato l'esponente di Fdi- ci troveremo sempre al fianco di quella divisa. Io ho avuto l'onore di parlare con quel poliziotto che si è trovato da solo contro quei manifestanti violenti e mi ha colpito la sua fermezza nel dire di aver avuto paura, ma anche di aver gestito quella paura con compostezza. Un ragazzo di 29 anni che lavora lontano da casa, che ha fatto famiglia, che la famiglia ha in una città diversa ancora rispetto a casa. Ecco, guardando quel poliziotto va la gratitudine immensa di Fratelli d'Italia allo Stato e a tutti gli uomini in divisa".

