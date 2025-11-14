

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La piazza di oggi a Torino si è purtroppo svilita da sola con parole d’odio e minacce contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con le ennesime aggressioni alle Forze dell’Ordine. Non siamo di fronte a una normale manifestazione di dissenso, ma all’ennesima dimostrazione della sterilità di idee e posizioni che mirano a colpire il Governo a prescindere. La magistratura applichi le norme del decreto sicurezza a tutti i responsabili delle violenze di oggi e dei precedenti cortei". Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

"L’impunità non è più ammissibile: sta diventando un via libera a trasformare gli agenti in bersagli, come accaduto oggi in via Sacchi. Si provveda inoltre all’immediata rimozione delle scritte e dei messaggi minacciosi contro gli uomini in divisa, che continuano a imperare negli spazi pubblici a causa della noncuranza di qualcuno", conclude.

