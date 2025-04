Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Quanto accaduto durante il corteo di ieri, a Torino, è grave, deprecabile e da condannare fermamente. Bruciare foto significa inneggiare alla violenza, e questo non può essere accettato, in nessun contesto. Sono atti lontani da qualsiasi forma di espressione democratica. Piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La violenza non è e non può mai essere una forma legittima di protesta". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.