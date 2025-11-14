

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Le azioni messe in campo in queste ore dai giovani e meno giovani a Torino in occasione del ‘No Meloni Day’ svelano una volta tutte come la causa Pro Pal ieri, e quella ambientalista l’altro ieri, costituissero solo una scusa per nascondere la vera natura eversiva di tali movimenti violenti. Oggi con le loro azioni evidenziano lo stupro di parole come pace, libertà, diritti, se pronunciate da persone come loro. Chi difende questi valori non lancia estintori, non tenta di assaltare le stazioni, non paralizza una città". Così il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente segretario provinciale e cittadino di Forza Italia a Torino.

"Ovviamente dietro ci sono i soliti partiti politici che ad ogni occasione sventolano copie della Costituzione contro la maggioranza, ma che poi lasciano i propri adepti violarne i contenuti più profondi. Esprimiamo la nostra solidarietà alle Forze dell’ordine, al Governo e alla presidente Meloni. La teoria del terrore e della violenza non vincerà mai, fino a quando saremo alla guida del Paese", conclude.

