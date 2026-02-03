

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Noi ci siamo per lavorare seriamente ma poi non potete venire in aula ad attaccare le opposizioni. La sicurezza è un problema, è sotto gli occhi di tutti. Il governo la smetta con il racconto stucchevole del tutto va bene, tutto va meglio di prima. Riportate piuttosto le forze dell'ordine nelle strade e toglieteli dei centri vuoti in Albania. Noi chiediamo a tutti di prendere le distanze dai violenti e una condanna ferma ma chiediamo anche al governo di mettere da parte l'armamentario della propaganda e non sfornare l'enneismo decreto sicurezza salvo poi non combinare nulla, aumentare pene e reati a ogni fatto di cronaca mentre la sicurezza continua a diminuire". Lo dice in aula alla Camera Maria Elena Boschi di Iv per l'informativa del ministro Matteo Piantedosi sui fatti di Torino.

