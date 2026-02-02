

Roma, 2 feb (Adnkronos) - Le immagini di guerriglia urbana a Torino sono “inaccettabili” e vanno condannate “senza esitazioni e senza ambiguità”. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia al Messaggero, sottolineando che tali atti “non hanno nulla a che vedere con il dissenso democratico”.

Boccia respinge le accuse provenienti dalla destra di una presunta “copertura politica” dei violenti da parte del centrosinistra, definendole “false e irresponsabili”. Sul decreto sicurezza annunciato dal governo, Boccia esprime netta contrarietà, in particolare rispetto all’ipotesi di fermo preventivo dei manifestanti, definita una “scorciatoia autoritaria”. L'esponente dem, tra l'altro, sottolinea: "Sicurezza e diritti si rafforzano a vicenda. Noi saremo sempre dalla parte della Costituzione, delle forze dell’ordine e della democrazia”.

