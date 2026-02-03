

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Io vivo ancora sotto scorta. Prima di lanciare accuse sulla connivenza del M5s dovete riconoscere la battaglia di chi non nasconde la testa". Lo ha detto Chiara Appendino, in aula alla Camera, dopo l'informativa del ministro dell'Interno sui fatti di Torino.

"Criminalizzare un intero gruppo di persone è pericoloso. Noi condanniamo senza buonismo, cosa che abbiamo visto a sinistra, ma senza strumentalizzare, cosa che vediamo a destra", ha spiegato la deputata del M5s accusando la maggioranza di voler "nascondere il vostro plateale e clamoroso fallimento sulla sicurezza. Fa schifo usare la violenza anarchica per i vostri comodi. Io non ci sto".

Appendino ha sottolineato: "Smettete di fare propaganda, accogliete le nostre proposte. Se fate questo, noi ci siamo. Per lo sciacallaggio politico guardate altrove, noi non ci siamo".





