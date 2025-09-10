

Roma, 10 set. - (Adnkronos) - Leggero rialzo nell'asta con cui oggi il Tesoro ha assegnato 9 miliardi di Bot annuali con scadenza 14 settembre 2026. L'importo richiesto è stato di quasi 12,5 miliardi con un rapporto di copertura di 1,39. Il rendimento medio è salito di 2 punti base rispetto all'asta del 12 agosto scorso attestandosi al 2,030%.

