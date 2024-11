Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - Rendimenti in netto calo nelle aste odierne di Btp a 5 e 10 anni, in una seduta in cui il Tesoro ha collocato titoli per un totale di 8,25 miliardi. In dettaglio nell'asta di Btp a 5 anni in scadenza a ottobre 2029 sono stati collocati titoli per 3,25 miliardi a fronte di una domanda da 5,134 miliardi (rapporto di copertura 1,58) con un rendimento lordo sceso al 2,79%, in calo di 17 punti rispetto alla precedente asta del 30 settembre.

Ancora più forte (-19 punti al 3,39%) la discesa del rendimento nell'asta di titoli decennali in scadenza a febbraio 2035: l'importo assegnato è stato di 2 miliardi a fronte di una domanda per 3,52 miliardi.

In una terza asta di Btp a 15 anni (scadenza settembre 2033) sono stati assegnati titoli per 1,5 miliardi con un rendimento del 3,16%. Infine il tesoro ha collocato 1,5 miliardi di CCTeu a 8 anni in scadenza ad aprile 2032 con un rendimento lordo del 4,08%.