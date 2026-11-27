

Parma, 27 nov. - (Adnkronos) - Il Gruppo Davines – azienda attiva nel settore della cosmetica professionale con i marchi per l’haircare Davines e per lo skincare [ comfort zone ], B Corp dal 2016 – in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, autorevole centro studi sulla green economy in Italia, ha premiato oggi al Davines Group Village di Parma i vincitori della terza edizione del 'The Good Farmer Award': iniziativa dedicata a giovani agricoltori under 35 che abbiano già avviato progetti ispirati ai principi fondamentali dell’agroecologia e dell’agricoltura biologica rigenerativa, intesa come insieme di pratiche ecocompatibili di gestione agricola, alternative all’agricoltura convenzionale e intensiva, che possono includere anche progetti per allevamenti più sostenibili e attenti al benessere animale. La Giuria del Premio, Presieduta da Edo Ronchi, è composta da otto membri, fra professori universitari ed esperti in temi di agricoltura, agroecologia, sostenibilità e zootecnia. I due giovani agricoltori hanno ricevuto 10.000 euro ciascuno per l’acquisto di materiali e per interventi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo delle pratiche agroecologiche già avviate nei progetti per cui sono stati premiati. Nel corso della cerimonia, dopo i saluti di Stefania Bollati, membro del CdA e Responsabile del Wellbeing del Davines Group, sono intervenuti il ministro Francesco Lollobrigida - Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - che ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma, Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e della Giuria del Premio e Renato Mannheimer, sondaggista e sociologo, membro dell’Advisory Board di Eumetra MR’, che ha presentato i risultati dell’Indagine demoscopica 'Gli italiani e l’agricoltura biologica rigenerativa'.

Alfredo Calcagno, 32 anni, vince 'The Good Farmer Award 2026' con il progetto 'Imperfecto', un laboratorio di trasformazione delle mandorle siciliane che offre opportunitá di lavoro a detenuti ed ex detenuti. Calcagno ha creato nel 2021 l’azienda agricola Permani sui terreni di famiglia ad Aidone, in provincia di Enna, 12 ettari e mezzo dove vengono coltivati mandorli, ulivi, cereali e leguminose da granella, con pratiche di agricoltura biologica rigenerativa che hanno 'fatto esplodere la biodiversità' e aiutato ad 'affrontare la siccità'. Il cuore dell’attività agricola sono circa 400 mandorli di sette varietà diverse, scelte non solo per esigenze produttive ma anche per arricchire il più possibile la biodiversità dei terreni. Nell’ottobre del 2026, dopo una grave siccità che nel 2023 ha colpito Aidone, Alfredo dà vita alla cooperativa sociale 'Imperfecto', un progetto dove la sostenibilità ambientale e sociale si fondono: un laboratorio di trasformazione delle mandorle siciliane, comprese quelle dell’azienda agricola Permani, che offre opportunità di lavoro a detenuti ed ex detenuti. Il nome richiama la diversità, per forme e sapore, delle mandorle, ma anche le tante sfaccettature dei percorsi di vita delle persone coinvolte. Il contributo del premio sosterrà l’acquisto delle attrezzature necessarie alla lavorazione delle mandorle, promuovendo un modello di filiera corta che coniuga sostenibilità economica, etica agricola e rigenerazione sociale.

Marco Notarnicola, 34 anni, è il co-fondatore della cooperativa sociale 'Qualcosa di Diverso', nata nel 2014 a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, e vince il premio per il progetto 'Xfarm' che coltiva terreni confiscati criminalità organizzata. Tre anni dopo, il Comune di San Vito dei Normanni mette al bando circa 50 ettari di terre confiscate alla criminalità organizzata. La cooperativa 'Qualcosa di Diverso' si aggiudica la gestione dei terreni e nasce così il progetto 'XFarm Agricoltura Prossima', dove Marco, insieme a una squadra di 12 persone, sta trasformando questi 50 ettari in un’azienda agricola, ecologica e sociale capace di generare lavoro, benessere per la comunità e miglioramento dell’ecosistema. Il lavoro di 'XFarm' si concentra 'sul recupero della fertilità', che 'parte dal suolo per provare a ricostruire la capacità di quell’ecosistema di rigenerarsi nel tempo'. Con il supporto di un’organizzazione non governativa che si occupa di agricoltura rigenerativa, “XFarm” ha avviato diverse sperimentazioni, in particolare sulle due colture principali dell’azienda: vigneto e oliveto. In risposta alla crisi del paesaggio salentino causata da disseccamento degli ulivi ha anche destinato parte dei terreni all’agroforestazione. A completamento della coltivazione, 'XFarm' ha avviato anche un allevamento avicolo all’aperto, 'Hasta l’Huevo!', con circa 250 galline ovaiole che contribuiscono alla concimazione naturale e al controllo delle piante spontanee, aiutando a prevenire la mosca dell’olivo. 'Hasta l’Huevo!' offre anche un’opportunità di lavoro a persone con disabilità psichiche, che sono state coinvolte nel progetto e si prendono cura del pollaio. Il contributo del premio sarà destinato all’acquisto di attrezzature per trasformare gli scarti della lavorazione agricola in una risorsa preziosa per la fertilità del suolo, con l’obiettivo di produrre compost in autonomia.



Secondo una ricerca condotta da Eumetra per il Gruppo Davines dal titolo 'Verso un’agricoltura biologica rigenerativa. cosa ne pensano davvero gli italiani?' il 55% degli italiani ritiene che l’agricoltura offra prospettive interessanti alle nuove generazioni e il 61% pensa che possa avere un ruolo importante nella tutela dell’ambiente. Anche l’agricoltura biologica rigenerativa, approccio ancora recente, è già nota a quasi 1 italiano su 3 (29%) e, tra chi la conosce, il 64% ne coglie il cuore e il significato: un’agricoltura che punta a migliorare la salute del suolo e la biodiversità. Il legame tra agricoltura e impatto ambientale resta però poco percepito: solo il 16% degli italiani cita l’agricoltura tra i settori più inquinanti, un dato molto basso se si considera il peso ambientale dell’agricoltura intensiva. L’agricoltura e la deforestazione (per fare spazio a pascoli e monocolture) contribuiscono a quasi un quinto delle emissioni globali di gas serra (circa il 22%), un primato non molto distante dalle emissioni legate all’attività industriale. In Italia e in Europa, dove la superficie forestale è costante o in crescita, questo dato si dimezza (ma l’Europa contribuisce alla deforestazione 'indiretta', legata all’import di materie prime come la soia, la carne bovina, l’olio di palma, il cacao e il legname).

Gli intervistati riconoscono all’agricoltura un ruolo positivo per l’ambiente, ma non c’è una consapevolezza diffusa sull’impatto che le pratiche agricole hanno sul clima e sull’ambiente in generale. E il modo di coltivare potrebbe fare la differenza: emerge con forza un’esigenza di sensibilizzazione che, per gli italiani, è prima di tutto educativa e non commerciale. Gli strumenti ritenuti più efficaci sono la scuola e l’università (40%) e le campagne sui media (33%). Anche le aziende e i marchi impegnati nella sostenibilità possono fare la loro parte (22%), purché con informazioni chiare e verificabili. L’indagine demoscopica ha esplorato il rapporto degli italiani con i temi della sostenibilità ambientale e dell’agricoltura, approfondendo in particolare la conoscenza, la percezione e il valore attribuito all’agricoltura biologica rigenerativa. Lo studio è stato condotto con interviste online su un campione ampio e solido di oltre 800 italiani tra i 18 e i 74 anni, rigorosamente rappresentativo per genere, età, area geografica e titolo di studio.

“La scoperta che oggi un italiano su tre conosce l’agricoltura biologica rigenerativa è senza dubbio significativa. È un segnale incoraggiante che conferma una crescente sensibilità verso questi temi che per il Gruppo Davines sono prioritari. È anche un incentivo per proseguire nell’attività di ricerca e formazione su queste pratiche. Il The Good Farmer Award non è soltanto un riconoscimento, è per noi un investimento concreto sulle nuove generazioni di agricoltori. I vincitori di questa edizione incarnano perfettamente l'avanguardia del modello di impresa rigenerativa, da oltre cinque anni promuoviamo anche con Eroc (European Regenerative Organic Center), e sono un esempio virtuoso di come un'agricoltura responsabile possa generare eccellenza per il nostro territorio e un impatto ambientale e sociale positivo” - ha commentato Davide Bollati, Presidente del Gruppo Davines. “Premiare giovani agricoltori che gestiscono aziende agricole biologiche, certificate per l’impiego di metodi naturali di coltivazione, e rigenerative, che utilizzano pratiche agricole che migliorano e conservano la fertilità dei suoli è, insieme, una risposta alla sfida della crisi climatica, con una concreta misura di adattamento, e un investimento di fiducia in una attività, la produzione di cibo di qualità, comunque decisiva per ogni ipotesi di futuro migliore possibile”, ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

