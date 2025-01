TSURUOKA, Giappone, 21 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- La BioCircular Materials Alliance (l'"Alleanza", precedentemente nota come "Biosphere Circulation Project"), creata da Spiber Inc. e sostenuta da una crescente coalizione di leader del settore, è lieta di dare il benvenuto a nuovi membri, tra cui Stella McCartney, Marzotto Wool Manufacturing Srl e Fashion for Good, continuando a lavorare con i membri fondatori come Kering e Goldwin (si veda l'elenco completo in allegato).



L'Alleanza è stata fondata per sfruttare il potere trasformativo della biologia e accelerare la transizione globale verso un futuro circolare. Riunendo marchi, produttori e imprenditori di primo piano, l'Alleanza si propone di consentire la rigenerazione dei rifiuti di origine biologica - provenienti dal settore tessile, agricolo e forestale – in prodotti di valore come i materiali proteici attraverso il riciclo metabolico* e altri processi avanzati.

"Vedere un gruppo così eterogeneo di organizzazioni allinearsi e collaborare intorno a un obiettivo comune è davvero stimolante. Ciò che è iniziato come una visione si è trasformato in uno sforzo dinamico e collaborativo per guidare un reale cambiamento della società e creare un futuro circolare." - Kenji Higashi, vicepresidente esecutivo per la sostenibilità di Spiber Inc. e direttore del team Alliance Steward.

"Stella McCartney è orgogliosa di collaborare con la BioCircular Materials Alliance, che sta guidando il settore verso un futuro circolare. Le applicazioni evidenziate nel primo rapporto di attività dell'Alleanza dimostrano progressi significativi nella creazione di una bioeconomia rigenerativa, illustrando il potere della collaborazione e dell'innovazione nel realizzare il cambiamento della società. Non vediamo l'ora di lavorare con questa iniziativa innovativa. - Il marchio Stella McCartney

L'Alleanza è orgogliosa di annunciare la pubblicazione del suo primo Rapporto di attività, che evidenzia le tappe fondamentali raggiunte nel 2024. Questo include lo sviluppo collaborativo di un piano d'azione, che getta le basi per guidare l'industria verso una bioeconomia circolare, in cui i rifiuti a base biologica vengono trasformati in nuovi materiali rigenerativi attraverso la condivisione delle conoscenze, dei dati utilizzabili e della collaborazione a livello industriale.

Il database sulla biocircolarità dei materiali è un nuovo strumento progettato per aiutare gli operatori del settore a fare scelte informate sulla selezione delle fibre, dei coloranti e dei prodotti chimici utilizzati nei loro prodotti e a ottimizzarli per la biocircolarità. Sebbene sia ancora in fase iniziale, sono stati raccolti i primi dati e il database è destinato a diventare una risorsa essenziale per guidare la progettazione di prodotti più sostenibili. Le linee guida per la progettazione dei prodotti aiuteranno gli operatori del settore a capire come le combinazioni di materiali e sostanze chimiche influiscono sulla compatibilità con i sistemi di riciclaggio biocircolare. Le linee guida si baseranno sulle informazioni fornite dal database, attualmente in fase di espansione, e l'Alleanza prevede di completare la prima versione nel 2026.

"Fashion for Good è lieta di collaborare con Spiber e con altri membri della BioCircular Materials Alliance come Kering, membro fondatore dell'Alleanza e partner di Fashion for Good, poiché è essenziale trovare soluzioni per le varie materie prime di scarto che attualmente non hanno soluzioni di riciclo, al fine di contribuire a risolvere la crisi dei rifiuti tessili. Non vediamo l'ora di contribuire con la nostra esperienza su argomenti come il database sulla circolarità dei materiali, che potrebbe aiutare l'industria a fare scelte di design migliori per consentire la bio- circolarità". - Maria Arroyo I Bacete, Responsabile Innovazione di Fashion for Good

Insieme al rapporto di attività, l'Alleanza è orgogliosa di lanciare il suo sito web ufficiale, https://biocircularmaterials.org. Il sito web servirà da piattaforma per diffondere i progressi dell'Alleanza, fornendo l'accesso a risorse quali il Rapporto di attività, la Banca dati sulla biocircolarità dei materiali e le Linee guida per la progettazione dei prodotti, nonché informazioni sulle opportunità di adesione.

La BioCircular Materials Alliance continua a guidare l'innovazione, incoraggiare la collaborazione e aprire la strada a un futuro rigenerativo per i tessuti.

*Riciclaggio metabolicoIl riciclaggio metabolico è la conversione dei rifiuti biobased in sostanze nutritive, come zuccheri e aminoacidi, che vengono poi utilizzati nella fermentazione microbica per creare nuovi materiali. Questo processo libera il potenziale dei rifiuti biobased, offrendo una soluzione scalabile e pratica per una bioeconomia circolare. Consentendo di utilizzare i rifiuti di bassa qualità in più cicli di riciclaggio senza compromettere le prestazioni dei materiali risultanti, rappresenta un approccio rivoluzionario al riciclaggio da fibra a fibra.



The BioCircular Materials Alliance

Lanciata nel 2024, la BioCircular Materials Alliance (l'"Alleanza") è stata creata per sfruttare il potere della biologia per indirizzare la nostra società verso un mondo più circolare. La sua visione è quella di un futuro in cui i componenti a base biologica dei rifiuti - provenienti ad esempio dall'industria tessile, agricola e forestale - vengono trasformati in nutrienti biologici e rigenerati in nuovi prodotti chimici e materiali attraverso la fermentazione microbica.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://biocircularmaterials.org

Spiber Inc.

Fondata nel 2007, Spiber è un'azienda biotecnologica con sede a Yamagata, in Giappone. Dedicata alla creazione di soluzioni innovative che contribuiscono al benessere sostenibile, Spiber ha sviluppato una nuova soluzione di materiali ispirata alla diversità e alla circolarità della natura: la piattaforma di materiali "Brewed Protein™". Sfruttando la potenza della fermentazione di precisione, Spiber ingegnerizza le proteine a livello molecolare, ottenendo materiali versatili che possono essere adattati a esigenze specifiche. Questa soluzione innovativa apre nuove possibilità per materiali sostenibili e ad alte prestazioni in una varietà di settori, tra cui l'abbigliamento, l'alimentare, l'automobilistico e altri ancora. Insieme ai nostri partner, Spiber esplora costantemente una varietà di nuove applicazioni per i materiali Brewed Protein™, per contribuire ad aprire la strada a un futuro più luminoso. La nostra passione è guidare un'economia circolare, ridurre al minimo il nostro impatto ambientale e lavorare insieme per costruire un mondo inclusivo, equo e rigenerativo.

Per maggiori informazioni, visitate il sito https://spiber.inc/en/

Appendice: Membri dell'Alleanza

22 membri dell'Alleanza al 21 gennaio 2025.

Questo elenco non comprende le aziende anonime che sono contributori silenziosi dell'Alleanza.

1. Albini Group

2. Archroma

3. Armedangels

4. DyStar

5. EILEEN FISHER

6. Fashion for Good

7. Goldwin Inc.

8. Gruppo Florence

9. Kering

10. Marzotto Wool Manufacturing Srl

11. Marimekko

12. Pangaia13. RDD Textiles

14. Stella McCartney

15. Spiber Inc.

16. UNITED ARROWS LTD.

17. Vollebak



