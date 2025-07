Bangkok, 28 lug. (Adnkronos/Afp) - Quattro guardie di sicurezza sono state uccise e un'altra persona è ferita in una sparatoria di massa avvenuta in un famoso mercato di prodotti alimentari freschi di Bangkok. Lo ha riferito la polizia, che "sta indagando sul movente".

"Per ora si tratta di una sparatoria di massa", ha dichiarato all'Afp Worapat Sukthai, vice capo della polizia del distretto di Bang Sue a Bangkok, dove il fatto è avvenuto, aggiungendo che l'autore della sparatoria si è tolto la vita.