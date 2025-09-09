

Bangkok, 9 set. (Adnkronos) - L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra è arrivato nel carcere di Bangkok, dove dovrà scontare una pena per corruzione di un anno, dopo la condanna inflittagli dalla Corte suprema. Il tribunale ha deciso che l'ex primo ministro dovrà essere recluso in cella, dopo che un precedente ingresso in prigione era stato evitato per motivi di salute e l'ex premier era stato trasferito in ospedale. Poco dopo l'annuncio della sentenza, Thaksin ha rilasciato una dichiarazione sui social media affermando che "anche se perderò la mia libertà fisica, avrò comunque libertà di pensiero per il bene del mio Paese e del suo popolo". Ha anche promesso di mantenere la sua forza per servire la monarchia, la Thailandia e il suo popolo.

Nel 2023 Thaksin venne riconosciuto colpevole di corruzione e abuso di potere durante il suo mandato e condannato a otto anni di prigione. In seguito alla richiesta di grazia, il re thailandese commutò la pena in un anno. Ma Thaksin trascorse solo poche ore in cella prima di lamentare problemi cardiaci e di essere successivamente trasferito in un'ala di lusso dell'ospedale generale della polizia. Rimase lì per sei mesi, poi ottenne la libertà vigilata e si trasferì nella sua casa a Bangkok. Oggi, un giudice della Corte Suprema ha dichiarato in una nota che Thaksin "sapeva o poteva percepire di non essere in condizioni critiche o di emergenza", aggiungendo che l'uomo soffriva di patologie croniche preesistenti, ma avrebbe potuto essere curato in regime ambulatoriale.



