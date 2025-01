Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Terzo mandato? “La nostra posizione è di contrarietà però bisogna comunque discuterne, anche perché ci sono regioni come la Campania che non dobbiamo assolutamente perdere. Dobbiamo ragionare anche con De Luca perché senza non si vince, con lui si può ragionare, ne sono sicura”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata e responsabile Giustizia Pd Debora Serracchiani.