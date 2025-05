Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Un Governo che non è d'accordo su nulla sta insieme solo rispetto ad una concezione del potere come fine ultimo e non come mezzo per cambiare il Paese. Infatti i salari non crescono e si occupano di terzo mandato. Il Partito democratico, per il principio dell'alternanza ha deciso di essere contrario al terzo mandato, una scelta sana rispetto a cariche monocratiche dopo 10 anni di mandato". Lo ha detto il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, ad Agorà su Rai3.