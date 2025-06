Roma, 26 giu. (Adnkronos) - “Sul Terzo mandato la maggioranza va in tilt. La Lega ha fatto finta di volere la prova di forza ma è chiaro che erano già tutti d’accordo alla faccia di Zaia. Il partito della premier in commissione vota contro, con l’eccezione di Balboni e Matera. Una pantomima indecorosa che per il momento è conclusa. Noi restiamo coerenti con le nostre posizioni a favore del terzo mandato perché, per noi, chi governa sul territorio non merita messe in scena ma posizioni chiare e responsabili”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Italia Viva, così come le Autonomie, resta favorevole e lo ha confermato in commissione. Il centrodestra, invece, è diviso e ondivago. Le poltrone e le carriere politiche contano, evidentemente, più del benessere dei cittadini”, aggiunge Paita.