

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Vadano fino in fondo". Lo ha affermato il deputato del Pd Arturo Scotto, a proposito dell'operazione condotta a Genova che ha portato all'arresto di Mohammad Hannoun, dopo l'informativa al ministro dell'Interno chiesta da Fratelli d'Italia, ricordando la "condanna ferma ai fatti del 7 ottobre", perché "per noi il terrorismo è un nemico della prospettiva palestinese".

