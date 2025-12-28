

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Il quadro che emerge dopo l’arresto di Mohammad Hannoun è inquietante. Il problema però non è solo giudiziario: è politico e riguarda la sicurezza nazionale, perché quei soldi sarebbero stati raccolti anche grazie al sostegno –mi auguro inconsapevole– di alcuni personaggi politici italiani. Oltre ai rapporti documentati e ancora visibili sui social tra Hannoun e alcuni esponenti di Pd e Avs, in più occasioni l’ex grillino Alessandro Di Battista e soprattutto Stefania Ascari, deputata del M5S, avrebbero espressamente chiesto soldi sui social ai propri follower proprio per raccogliere fondi per le associazioni legate ad Hannoun. Nonostante da anni non fosse un mistero che Hannoun venisse attenzionato e sospettato di collaborare con Hamas, nonostante fosse oggetto di numerose inchieste giornalistiche di Giulia Sorrentino, la deputata Ascari non si è mai posta alcun problema; anzi, ha portato anche Hannoun in Parlamento". Lo afferma il deputato della Lega Rossano Sasso.

"A questo punto -aggiunge- le considerazioni da fare sono due: o l’Ascari è stata usata e lei è all’oscuro di tutto, oppure no. Voglio sperare –e credo– che l’Ascari sia stata talmente ingenua e in buona fede da promuovere raccolte fondi, manifestazioni, conferenze stampa e da recarsi in Medio Oriente insieme ad Hannoun, senza mai rendersi conto della reale attività del suo amico, ma che da questi sia stata sfruttata. Non voglio minimamente credere a un’ipotesi diversa. Questo però mi auguro che venga chiarito al più presto dalla diretta interessata, magari con l’aggiunta di qualche scusa sia da parte sua che del leader del suo partito, prima ai cittadini italiani e poi al Parlamento. A questo punto però, per sua stessa tutela, sarebbe opportuno che l’Ascari si dimettesse all’istante dalla commissione Antimafia, le cui competenze prevedono tra l’altro anche di occuparsi di esportazioni di capitali verso Stati esteri, attraverso canali regolari e irregolari. Esattamente quello di cui è accusato Hannoun e ciò di cui la stessa commissione potrebbe a breve occuparsi”.

