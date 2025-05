Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "In questa Giornata così importante e dinnanzi al Capo dello Stato, il mio pensiero va alle giovani generazioni verso le quali, come Istituzioni, ma anche come genitori, abbiamo il dovere di insegnare la forza della ragione e la potenza del dialogo". Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della cerimonia a Montecitorio del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Raccontiamo a questi ragazzi -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- la nostra storia. Raccontiamo loro di Aldo Moro e di Peppino Impastato; raccontiamo di Carlo Alberto Dalla Chiesa e di Luigi Calabresi; raccontiamo di Piersanti Mattarella e degli uomini e delle donne con la divisa che, come Emanuela Loi, hanno pagato con la vita la loro fedeltà in quello Stato che il terrorismo, in ogni sua forma, ha più volte colpito".

"E insegniamo loro anche il valore del riscatto, del coraggio, dell’onestà e di quella forza morale con cui la Nazione ha saputo respingere la paura e stringersi nella corale difesa della legalità e della democrazia. La vera forza di una Nazione -ha concluso La Russa- si misura anche con la sua capacità di proteggere valori fondamentali di libertà e giustizia, affinché ogni voce sia sempre ascoltata; affinché sia sempre garantito a ogni individuo il diritto di esprimere senza paura le proprie idee e le proprie convinzioni".