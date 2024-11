Milano, 21 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo competenze, abbiamo strutture, abbiamo tecnologia e sappiamo muoverci". E' questa la proposta di collaborazione che uno dei due indagati a Milano per corruzione con l'aggravante della finalità di terrorismo ed eversione ha proposto, nel marzo del 2023, al servizio di intelligence russo Fsb. "Attività - spiega l'impreditore monzese - per sostenere la pace in ogni modo". E' quanto emerge nella chiusura indagine su presunti legami illeciti con 007 russi.